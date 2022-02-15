Держдума Росії підтримала звернення до Путіна щодо «визнання» «ЛДНР»

У Держдумі РФ таки проголосували за звернення до президента Росії щодо визнання самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

На сайті Держдуми наголошується, що звернення буде надіслано Путіну «негайно».

Російські депутати вважають, що визнання самопроголошених утворень на частині окупованих українських територій «створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту мешканців республік від зовнішніх загроз, а також для зміцнення міжнародного миру та регіональної стабільності відповідно до цілей та принципів Статуту ООН та започаткує процес міжнародного визнання обох держав».

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Схоже, що було затверджено проект КПРФ, який передбачав негайне спрямування президенту звернення. У «Єдиній Росії» пропонували провести консультації із МЗС РФ. Тепер рішення — за господарем Кремля.

Нагадаємо, що в українському парламенті народні депутати підтримали звернення до міжнародної спільноти щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Фото Держдуми РФ

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