28.10 / 28.49 31.85 / 32.42
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Держдума Росії підтримала звернення до Путіна щодо «визнання» «ЛДНР»

12:56 15 лютого 2022
Держдума РФ

У Держдумі РФ таки проголосували за звернення до президента Росії щодо визнання самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

На сайті Держдуми наголошується, що звернення буде надіслано Путіну «негайно».

Російські депутати вважають, що визнання самопроголошених утворень на частині окупованих українських територій «створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту мешканців республік від зовнішніх загроз, а також для зміцнення міжнародного миру та регіональної стабільності відповідно до цілей та принципів Статуту ООН та започаткує процес міжнародного визнання обох держав».

Читайте також: Росія готова грати в «незалежність» з бойовиками, шантажуючи цим не лише Україну, а й увесь світ, — Лев Шлосберг

Схоже, що було затверджено проект КПРФ, який передбачав негайне спрямування президенту звернення. У «Єдиній Росії» пропонували провести консультації із МЗС РФ. Тепер рішення — за господарем Кремля.

Нагадаємо, що в українському парламенті народні депутати підтримали звернення до міжнародної спільноти щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

Фото Держдуми РФ

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Камілла та Меган Маркл

«Невдячне зухвале дівчисько»: стало відомо, що дружина Чарльза Камілла по-справжньому думає про Меган Маркл

Володимир Ленін

У кішці з Британії побачили схожість із «вождем світового пролетаріату» Володимиром Леніним (фото)

салат

Легкий, але ситний: салат за п'ять хвилин від Людмили Борщ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.