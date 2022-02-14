У вівторок, 15 лютого, у російській Держдумі розглянуть два проекти звернення до господара Кремля Володимира Путіна про визнання незалежності так званих «ДНР» та «ЛНР».

Як повідомляє ВВС, до порядку денного внесено два проекти — один від «Єдиної Росії», інший — російських комуністів.

Голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що проекти обговорюватимуться на альтернативній основі. Ухвалять той варіант, який за рейтингового голосування набере більшу кількість голосів.

Зазначається, що документ КПРФ передбачав негайне спрямування президенту звернення, а «Єдиної Росії» передбачає проведення консультацій із МЗС.

Раніше перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках із співвітчизниками Віктор Водолацький заявляв, що мешканців окупованого Донбасу, які отримали російські паспорти, можуть призвати на службу до російської армії.

Фото із сайту Держдуми РФ

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