Пародія на фільм «Титанік» з кішкою замість Кейт Вінслет підкорила мережу (відео)

Творці YouTube-каналу OwlKitty, кінематографіст Тібо Шарропін та аніматор Олівія Бун, що прославилися пародіями на популярні голлівудські фільми, зіркою яких незмінно є чорна кішка на прізвисько Ліззі, порадували шанувальників кіно черговим своїм шедевром.

На честь Дня святого Валентина вони представили коротку пародію на один з найромантичніших фільмів в історії кінематографу — «Титанік». Партнеркою Леонардо Ді Капріо замість Кейт Вінслет стала, звичайно ж, Ліззі.

У вміло відредагованому ролику кішка замінила акторку в знаменитих сценах із цієї картини — у тому числі й у тій, де пара стоїть на носі судна.

Кейт Вінслет, втім, теж з'являється у кадрі на кілька секунд. Вона переглядає зроблені героєм малюнки, у яких фігурує Ліззі. І явно не приходить від цього у захват.

Ролик став вірусним у соцмережах. «Ліззі крутіше за Кейт», «Отримала море задоволення від перегляду», «Ця версія „Титаніка“ мені набагато більше до душі», — писали в коментарях.

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