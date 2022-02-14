У кішці з Британії побачили схожість із «вождем світового пролетаріату» Володимиром Леніним (фото)

У бездомній кішці на прізвисько Павлова, яку підібрали співробітники британського Королівського товариства із запобігання жорсткому поводженню з тваринами (RSPCA), побачили схожість із Володимиром Іллічем Леніним.

Як повідомляє видання Daily Mail, трирічна чорно-біла Павлова, якій зараз підшукують господарів, виключно схожа на «вождя світового пролетаріату» та засновника СРСР — особливо «вусами та борідкою», що виділяються на морді.

Співробітники благодійної організації зазначають, що цим схожість не обмежується. Кішка відрізняється ще й нервовим характером — подібно до Леніна, який був відомий своєю запальною вдачею і переніс серію інсультів.

Раніше, як писали «ФАКТИ», кіт навчився говорити «Hello!» і тепер щоразу вітається з господарями (відео).

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