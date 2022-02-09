SpaceX втратила 40 з 49 нових супутників Starlink через геомагнітну бурю

Американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX, засновником якої є Ілон Маск, оголосила про втрату 40 із 49 нових запущених на орбіту 3 лютого супутників Starlink. Причиною стала геомагнітна буря, що сталася 4 лютого. Це природне явище викликає нагрівання атмосфери та збільшення її густини на малих висотах.

«Супутники, що сходять з орбіти, становлять нульовий ризик зіткнення з іншими супутниками та через особливості своєї конструкції руйнуються при вході в атмосферу», — заявили в SpaceX, виключивши можливість падіння уламків на Землю або утворення космічного сміття.

Супутники запустили зі стартового майданчика Космічного центру імені Джона Кеннеді в американському штаті Флорида на ракеті Falcon 9. На орбіті вже близько 2000 супутників Starlink. Загалом передбачається запустити в космос 12 тисяч супутників.

Starlink — проєкт SpaceX з розробки глобальної супутникової системи для забезпечення високошвидкісного супутникового доступу в Інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним. Розробка проєкту розпочалася у 2015 році.

Раніше «ФАКТИ» писали — Канадські коти заволоділи супутниковою тарілкою Starlink: Маск відреагував.

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