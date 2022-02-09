27.84 / 28.09 31.71 / 32.10
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

SpaceX втратила 40 з 49 нових супутників Starlink через геомагнітну бурю

10:00 9 лютого 2022
Супутник

Американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX, засновником якої є Ілон Маск, оголосила про втрату 40 із 49 нових запущених на орбіту 3 лютого супутників Starlink. Причиною стала геомагнітна буря, що сталася 4 лютого. Це природне явище викликає нагрівання атмосфери та збільшення її густини на малих висотах.

«Супутники, що сходять з орбіти, становлять нульовий ризик зіткнення з іншими супутниками та через особливості своєї конструкції руйнуються при вході в атмосферу», — заявили в SpaceX, виключивши можливість падіння уламків на Землю або утворення космічного сміття.

Супутники запустили зі стартового майданчика Космічного центру імені Джона Кеннеді в американському штаті Флорида на ракеті Falcon 9. На орбіті вже близько 2000 супутників Starlink. Загалом передбачається запустити в космос 12 тисяч супутників.

Starlink — проєкт SpaceX з розробки глобальної супутникової системи для забезпечення високошвидкісного супутникового доступу в Інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним. Розробка проєкту розпочалася у 2015 році.

Раніше «ФАКТИ» писали — Канадські коти заволоділи супутниковою тарілкою Starlink: Маск відреагував.

230

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Легкий та ситний овочевий салат без майонезу від Людмили Борщ: готується на «раз-два», особливо якщо гості вже на порозі

Коржі для торта Наполеон

Як приготувати хрумкі та тонкі коржі для «Наполеона»: простий рецепт

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Принци Вільям і Чарльз, Кейт Міддлтон та Камілла

Стало відомо, як принц Вільям ставиться до бажання Єлизавети II дарувати титул королеви його мачусі Каміллі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.