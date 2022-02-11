Байден закликав громадян США негайно покинути Україну та виключив посилання американських військових для евакуації

Президент США Джо Байден закликав громадян США негайно покинути Україну через загрозу вторгнення Росії.

«Ми маємо справу не з терористичною організацією, а з однією із найбільших армій світу. Це інша ситуація, і все може швидко вийти з-під контролю», — сказав він.

В інтерв'ю телеканалу NBC він також заявив, що Вашингтон не відправлятиме в Україну війська для евакуації американців, оскільки це може призвести до початку світової війни.

Відповідаючи на запитання, президент заявив, що немає такого сценарію, який би спонукав його направити війська. «Це світова війна, коли американці та росіяни починають стріляти один в одного «, — сказав він.

При цьому американський лідер зазначив, що навіть якщо президент Росії Володимир Путін виявиться «досить дурним», щоб вдертися до України, то він досить розумний, щоб не робити нічого, що може зашкодити американським громадянам.

Раніше, як писали «ФАКТИ», у США підтвердили евакуацію дипломатів з України через російську загрозу.

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