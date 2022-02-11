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Хвору на рак зірку радянських фільмів «Тихий Дон» та «Любов земна» Зінаїду Кирієнко паралізувало

16:13 11 лютого 2022
Зінаїда Кирієнко

З Москви, де надовго поховали режисера та сценариста Віктора Мережка, знову надійшли нерадісні новини — там екстрено госпіталізували 88-річну зірку вітчизняного кінематографа Зінаїду Кирієнко. У неї діагностували геморагічний інсульт, який став наслідком коронавірусного захворювання.

Як повідомляє СтарХіт, нині Кирієнко частково паралізовано і її стан оцінюється як украй тяжкий. Тому акторка перебуває у реанімації.

Відомо, що раніше їй поставили також онкологічний діагноз.

Кирієнко народилася 9 липня 1933 року в Махачкалі. В 1958 закінчила ВДІК, незабаром став актрисою Московського драматичного театру імені Пушкіна. Була однокурсницею Людмили Гурченко, Наталії Фатєєвої та Віталія Матвєєва. Пізніше служила у Московському драматичному театрі на Малій Бронній, потім у Театрі-студії кіноактора — там акторка пропрацювала понад 30 років. Відома за картинами «Поема про море», «Доля людини», «Тихий Дон», «Любов земна» та серіал «Два капітана». І хоча остання картина за її участю вийшла у 2007 році, жінку часто запрошували на зйомки ток-шоу та документальних фільмів.

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