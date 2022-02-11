Динозаври пережили пандемію грипу за 100 мільйонів років до вимирання

Вчені дійшли висновку, що динозаври пережили пандемію грипу за 100 мільйонів років до вимирання. Як пише видання The Sun, докази схожого на грип респіраторного захворювання, що вразило ящерів, були виявлені в кістках диплодока на прізвисько Доллі, які зберігаються в американському штаті Монтана.

Експерти вважають, що вірус швидко поширився серед тварин, змушуючи їх кашляти, чхати та тремтіти. Однак пандемія не змогла вбити динозаврів.

«Подібна інфекція ніколи не виявлялася в жодного динозавра, тому вона дає нам захопливу можливість зазирнути в минуле. Мільйони років тому, до винаходу вакцин, вони страждали на ті ж неприємні симптоми, що і всі ми», — заявив доктор Кері Вудрафф.

Діагностувати хвороби, від яких страждали динозаври, складно, тому що їх органи та м'які тканини не збереглися.

Але в них у кістках були повітряні мішечки, які допомагали їм дихати, а це означало, що там могли поширюватися респіраторні захворювання.

Доктор Вудрафф вивчив скам'янілі останки та виявив кісткові виступи на її шиї. Такі ж випинання виявляються у птахів після перенесеного пташиного грипу.

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