Шестирічний хлопчик на прогулянці з сім'єю знайшов гігантський зуб мастодонта віком у 12 тисяч років

Шестирічний Джуліан Гегнон гуляв зі своєю сім'єю в природному парку Dinosaur Hill Nature Preserve у штаті Мічиган, коли підібрав з землі щось незвичайне. Його батько спочатку скептично порадив синові викинути його знахідку. Сам хлопчик був упевнений, що знайшов зуб дракона.

Як повідомляє видання Daily Star, виявилося що це і справді зуб. Але не дракона, а тварини, що реально існувала, — мастодонта, вимерлого родича сучасного слона. Вік гігантського зуба — близько 12 тисяч років.

Мастодонти досягали трьох метрів заввишки та могли важити до 11 тонн.

Джуліан пожертвував зуб Музею палеонтології при Університеті Мічигану, де підтвердили його справжність. Хлопчик хоче стати археологом або палеонтологом, коли виросте.

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