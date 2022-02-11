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В особняку Дональда Трампа знайшли секретні документи, вивезені з Білого дому

10:25 11 лютого 2022
Дональд Трамп

У флоридському маєтку Мар-о-Лаго 45-го президента США Дональда Трампа виявлено ящики з секретними документами, вивезеними з Білого дому. Як повідомляє видання Washington Post, на багатьох з них були позначки «таємно» та навіть «цілком таємно». Міністерство юстиції США має намір розібратися, як і для чого колишній президент вивіз документацію.

Раніше повідомлялося також, що співробітники Національного управління архівів та документації вивезли з Мар-о-Лаго адресовані Трампу листи лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, який сам Дональд називав «любовними».

Загалом у Трампа зберігалося 15 коробок з документами.

Тим часом Дональд Трамп назвав фейком інформацію з книги журналістки Меггі Габерман про те, що під час перебування при владі він змивав документи в унітаз туалету в Білому домі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дональд Трамп звинуватив Меган Маркл у неповазі до королеви та маніпулювання принцом Гаррі.

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