В особняку Дональда Трампа знайшли секретні документи, вивезені з Білого дому
У флоридському маєтку Мар-о-Лаго 45-го президента США Дональда Трампа виявлено ящики з секретними документами, вивезеними з Білого дому. Як повідомляє видання Washington Post, на багатьох з них були позначки «таємно» та навіть «цілком таємно». Міністерство юстиції США має намір розібратися, як і для чого колишній президент вивіз документацію.
Раніше повідомлялося також, що співробітники Національного управління архівів та документації вивезли з Мар-о-Лаго адресовані Трампу листи лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, який сам Дональд називав «любовними».
Загалом у Трампа зберігалося 15 коробок з документами.
Тим часом Дональд Трамп назвав фейком інформацію з книги журналістки Меггі Габерман про те, що під час перебування при владі він змивав документи в унітаз туалету в Білому домі.
Раніше «ФАКТИ» писали — Дональд Трамп звинуватив Меган Маркл у неповазі до королеви та маніпулювання принцом Гаррі.394
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter