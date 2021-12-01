Дональд Трамп звинуватив Меган Маркл у неповазі до королеви та маніпулюванні принцом Гаррі

45-й президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю британському політику Найджелу Фараджу (колишньому лідеру Партії Brexit), в якому розкритикував Меган Маркл. Як пише видання Evening Standard, американський бізнесмен звинуватив герцогиню Сассекську у неповазі до королеви Єлизавети, а також у маніпулюванні принцом Гаррі. І наголосив, що дії Сассексів за останні роки «нашкодили монархії».

«Я не її фанат. І не був з найпершого дня. Я думаю, що Гаррі страшенно використали, і колись він пошкодує про це», — заявив Трамп.

Мільярдер також сказав, що Меган «зруйнувала стосунки принца Гаррі з його родиною», що завдає біль королеві, яку сам Трамп глибоко поважає. Він назвав Єлизавету II «великою жінкою», «великою людиною» та «історичною особистістю». Під час свого перебування президентом Трамп особисто зустрічався з королевою у 2018 і 2019 роках — під час державних візитів до Лондона. Дональд додав, що був вихований у повазі до королівської родини, оскільки його мати родом із Шотландії.

Коли Фарадж заговорив про те, що Маркл використала свій титул для втручання в політику США, написавши листа членам Конгресу, Трамп відповів: «Вона намагається робити речі, які я вважаю дуже недоречними».

Нещодавно Трамп заявив, що знову балотуватиметься у президенти у 2024 році, якщо свою кандидатуру на цю посаду висуне Меган, яка, за чутками, хоче приєднатися до передвиборчих перегонів. І вкотре наголосив, що «не є її фанатом».

Торік Трамп також казав, що він «не фанат Меган» і бажав Гаррі «удачі, яка йому знадобиться». А у 2019 році Дональд назвав Меган «неприємною», коли дізнався, що вона критикує його політику.

Меган Маркл та Дональд Трамп ніколи не зустрічалися. Під час прийомів у Букінгемському палаці королева герцогиня Сассекська була відсутня.

Раніше «ФАКТИ» писали — Адвокат Меган Маркл спростував звинувачення її у булінгу — але із застереженням, що ситуації можна сприймати по-різному.

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