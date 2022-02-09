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Створює ще один фронт: Курт Волкер розповів, як Путін може використати Білорусь

20:13 9 лютого 2022
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Військові навчання у Білорусі спільно з армією Росії можуть бути використані президентом Путіним як ще один з напрямків нападу на Україну. Про це в інтерв'ю «Цензор Нет» заявив колишній спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер.

Волкер вважає, що Росія проводить навчання для того, щоб усі звикли до факту присутності російських військових у Білорусі, яку вже давно контролюють.

Кремль також прагне посіяти страх та залякати Україну. Адже білоруський напрямок найближчий до Києва. Це створює ще один фронт.

За його словами, якщо президент Росії вирішить розпочати вторгнення в Україну, це робитиметься з кількох фронтів одночасно, щоб змусити Україну розділити свої сили для захисту Києва.

Нагадаємо, Білорусь та Росія проведуть спільні військові навчання «Союзна рішучість-2022» з 10 по 20 лютого. Мета навчань — відпрацювання сценаріїв «можливої агресії» проти Союзної держави.

У Білорусі вже зафіксовано скупчення військової техніки у районі Мінська, Слуцька та Гомеля. Є дані, що на масштабні спільні навчання до Білорусі приїхало до 30 тис. російських військових.

На зустрічі 7 лютого у Москві президент РФ Володимир Путін нібито пообіцяв президенту Франції Еммануелю Макрону, що після завершення військових навчань тисячі російських військовослужбовців вийдуть з Білорусі.

Фото https://belsat.eu/

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