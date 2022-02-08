Макрон і Путін уклали угоду щодо України: ЗМІ дізналися умови

7 лютого російський президент Володимир Путін приймав у Кремлі лідера Франції Еммануеля Макрона. Як повідомляє The Financial Times, посилаючись на свої джерела, за підсумками зустрічі сторони уклали угоду. Вона передбачає відмову Росії від «нових військових ініціатив» та початок «широкого діалогу» щодо розгортання російського військового контингенту.

Сторони не згадували про угоду на прес-конференції за підсумками зустрічі, але представники Франції стверджують, що Путін нібито погодився ще до кінця місяця після завершення військових навчань вивести тисячі російських військовослужбовців із Білорусі. Є дані, що на масштабні спільні навчання до Білорусі приїхало до 30 тис. російських військових.

Третім пунктом домовленостей стала підготовка планів щодо «структурованого діалогу з колективної безпеки». Макрон бачить це як «конкретні гарантії безпеки» для всіх країн регіону, включаючи Росію, Україну та членів ЄС.

Домовленості Путіна — Макрона Москва хоче обговорити ще з союзниками Франції у ЄС та НАТО. Насамперед, Путіна цікавить діалог із США.

Макрон уранці 8 лютого прибув до Києва, де планує зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським. Раніше на прес-конференції в Кремлі Макрон згадував, що в Києві обговорюватиме «нові рішення» для забезпечення безпеки та стабільності на Донбасі та загалом у європейському регіоні.

Нагадаємо, після зустрічі з Макроном 7 лютого Путін заявив про готовність надати Петру Порошенку політичний притулок у РФ.

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