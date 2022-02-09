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Мавпи напали на п'ятирічну дівчинку та зірвали з неї шкіру — дитина стікла кров'ю на смерть

12:45 9 лютого 2022
Мавпи

В індійському штаті Уттар-Прадеш зграя мавп напала на п'ятирічну дівчинку на ім'я Нармада, яка грала зі своїми друзями на березі річки. Як повідомляє видання The Times of India, агресивні тварини буквально зірвали з дитини шкіру. І покусали так, що на тілі не лишилося живого місця. Діти почали кричати. На допомогу їм прийшли жителі села, зокрема, батько Нармади. Дівчинку доправили до лікарні, але було вже пізно — вона стікла кров'ю та померла.

В Індії, де, як вважається, мешкає близько 50 мільйонів приматів. напади мавп з трагічним результатом не рідкість.

Так, у лютому минулого року зграя викрала двох восьмиденних дівчаток-близнючок та вбила одну з них. У 2020 році жінка та четверо її дітей загинули, коли мавпи завалили на них стіну.

А у грудні минулого року жителі одного з сіл були шоковані, коли мавпи вбили 250 собак, затягуючи їх на дахи будинків та жбурляючи вниз. Це сталося після того, як собаки загризли мавпяче дитинча.

Раніше «ФАКТИ» писали — Американку загризли її власні собаки, коли вона спробувала розняти їхню бійку із сусідським псом.

Фото Pixabay

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