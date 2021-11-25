Американку загризли її власні собаки, коли вона спробувала розняти їхню бійку із сусідським псом

Жительку міста Х'юстон (американський штат Техас) загризли її власні улюблені собаки. Трагедія сталася у дворі будинку 48-річної Тіффані Франджіоне. Як повідомляє ABC, жінка намагалася розняти бійку, яка спалахнула між її собаками (сукою нечистої породи аляскинський хаскі та кобелем кане-корсо) та сусідським псом. Вони почали кидатися один на одного через огорожу. Тіффані вирішила втрутитися у конфлікт. Схвильовані тварини перенесли свою агресію на господиню і роздерли її. Жінка померла від ран на горлі. Вона була мертва вже на момент прибуття поліції. Чоловік загиблої віддав собак у притулок, де їх присплять.

Кане-корсо

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Британії 10-річного хлопчика загриз собака його друга, до якого він прийшов у гості пограти.

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