Канадські коти заволоділи супутниковою тарілкою Starlink: Маск уже відреагував (курйозне фото)

У мережу виклали курйозне фото — морозною зимою кішки знайшли місце, де їм буде тепло, повністю позбавивши людей доступу до Інтернету.

«Starlink чудово працює, поки кішки не з'ясують, що у холодні дні тарілка випромінює трохи тепла. Ось що мене найбільше вражає. У них є опалювальний котячий будиночок з водою та їжею, але -25 ° C, і вони вирішують сісти на тарілку Starlink. Коли сонце сідає, вони повертаються у свій будинок. Вони мають вільний доступ до опалюваних будинків, і вони приходять і йдуть, коли їм заманеться. Вони там на власний вибір» , — розповів у соціальних мережах житель Канади Аарон Тейлор.

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie - Aaron Taylor (@Tippen22) December 31, 2021

На «окупацію» котами супутникової тарілки від компанії SpaceX Ілона Маска відреагував і сам бізнесмен.

Інтернет-користувачі активно коментували цей пост. І підтримували котиків.

А також пропонували варіанти вирішення проблеми.

Раніше мережу здивувала фото кота, з грудей якого стирчала рука його господині. Виявилося, що тварина жива та здорова, а такий дивний ефект допомогла створити дуже довга шорстка котика.

Фото Аарона Тейлора

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