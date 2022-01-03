27.15 / 27.41 30.57 / 31.02
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Канадські коти заволоділи супутниковою тарілкою Starlink: Маск уже відреагував (курйозне фото)

14:38 3 січня 2022
Коти на супутниковій тарілці

У мережу виклали курйозне фото — морозною зимою кішки знайшли місце, де їм буде тепло, повністю позбавивши людей доступу до Інтернету.

«Starlink чудово працює, поки кішки не з'ясують, що у холодні дні тарілка випромінює трохи тепла. Ось що мене найбільше вражає. У них є опалювальний котячий будиночок з водою та їжею, але -25 ° C, і вони вирішують сісти на тарілку Starlink. Коли сонце сідає, вони повертаються у свій будинок. Вони мають вільний доступ до опалюваних будинків, і вони приходять і йдуть, коли їм заманеться. Вони там на власний вибір» , — розповів у соціальних мережах житель Канади Аарон Тейлор.

На «окупацію» котами супутникової тарілки від компанії SpaceX Ілона Маска відреагував і сам бізнесмен.

Інтернет-користувачі активно коментували цей пост. І підтримували котиків.

А також пропонували варіанти вирішення проблеми.

Раніше мережу здивувала фото кота, з грудей якого стирчала рука його господині. Виявилося, що тварина жива та здорова, а такий дивний ефект допомогла створити дуже довга шорстка котика.

Фото Аарона Тейлора

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Тайсон»

«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки

Полюбити неможливо

Повна несумісність: астрологи назвали пари знаків зодіаку, які ніколи не покохають одне одного

Ірина Федишин

«А голою зась?»: Ірина Федишин без штанів здивувала шанувальників

Салат нарозхват: рецепт «Віолетти», яку з&#39;їдають за п&#39;ять хвилин

Салат нарозхват: рецепт «Віолетти», яку з'їдають за п'ять хвилин

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.