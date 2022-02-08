У Кремлі прокоментували слова Путіна «терпи, моя красуня»

У Кремлі пояснили слова президента Володимира Путіна «подобається, не подобається — терпи, моя красуня», в яких багато хто впізнав слова з «некрофільської» пісні гурту «Червона цвіль». Цю фразу після переговорів з Еммануелем Макроном сказав господар Кремля, заявляючи про необхідність виконання Україною Мінських угод у ключі, вигідному Росії.

«Президент мав на увазі, що якщо держава взяла на себе зобов'язання, і якщо стоїть підпис очільника держави, то ці зобов'язання потрібно виконувати. Б'юся об заклад, це було дуже важко перекласти французькою мовою», — цитує «Інтерфакс» прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Він також заявив, що господар Кремля навряд чи знайомий із творчістю гурту, який виконував пісню, в якій були такі рядки, і що музиканти могли «запозичити це з російського фольклору».

Нагадаємо, що 8 лютого Еммануель Макрон прилетів до Києва. Він проводить переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

Фото Кремля

312

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter