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«Подобається — не подобається, терпи, моя красуня»: Путін про Мінські угоди

9:43 8 лютого 2022
Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін висловив претензії по позиції Києва щодо Мінських домовленостей. Як повідомляє видання «Коммерсантъ», він заявив, що альтернативи їм нема.

«У Києві то кажуть, що будуть дотримуватися, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. Президент нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з Мінських угод. Але подобається — не подобається, терпи, моя красуня. Треба виконувати», — заявив Путін на пресконференції за підсумками переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Російський президент зазначив, що керівництво України не хоче розмовляти з представниками Донбасу, хоча це прописано у Мінських угодах. На його думку, Києву «треба набратися мужності та визнати» домовленості.

Раніше «ФАКТИ» писали — Путін заявив про готовність надати Порошенкові політичний притулок у РФ, п'ятий президент відповів.

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