Не реагує навіть на ласощі: собака-фанат мультсеріалу «Щенячий патруль» насмішив мережу (відео)

У соцмережі TikTok понад 1,5 мільйонів переглядів набрало відео, записане в Аргентині. Собака на прізвисько Мара підкорила мережу своєю любов'ю до мультфільмів. У ролику Мара з захопленням зустрічає господиню, яка вносить до кімнати планшет. Собака стрибає у радісному збудженні, передчуваючи розвагу. Після того, як планшет ставлять на стіл, Мара буквально прилипає до екрана, де йде її улюблений серіал «Щенячий патруль». Вона уважно спостерігає за пригодами героїв, ігноруючи навіть ласощі, які пропонує їй господиня.

«Боже, це наймиліша річ на світі!», «Я просто вмираю, як мені це подобається!», «Люблю тебе, щеня, яке любить «Щенячий патруль», — писали у коментарях.

У 2016 році дослідження, проведене Університетом Центрального Ланкаширу, показало, що собаки віддають перевагу деяким телешоу перед іншими та особливо цікавляться, коли на екрані з'являються інші собаки. Їм також подобається чути звуки іграшок-пищалок, собачий гавкіт, приємні собаці команди та похвалу.

Раніше «ФАКТИ» писали — Драматичний порятунок собаки, що провалився під лід, потрапив на відео.

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