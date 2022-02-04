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Світ

Драматичний порятунок собаки, що провалився під лід, потрапив на відео

18:15 4 лютого 2022
Пожежний та собака

Пожежники американського штату Колорадо врятували собаку, що провалилася під лід. Золотистий ретривер на прізвисько Вотсон гуляв зі своєю господинею, погнався за дикими гусаками та вискочив на напівзамерзлий ставок. Лід не витримав ваги тварини, і пес опинився у холодній воді. Господиня зателефонувала до служби 911.

Відео рятувальної операції було опубліковано на сторінці South Metro Fire Rescue у Facebook. Пожежний на прізвище Армстронг повзе льодом і сам падає у воду. Вотсон, зрозумівши, що йому хочуть допомогти, відразу ж підбирається ближче до людини. Пожежник насилу виштовхує собаку з води. І вибирається сам, тримаючись за мотузку, де його зустрічають колеги.

Як повідомили пожежники, за п'ять днів до цього випадку вони врятували з того ж ставка іншого пса та його господиню.

Пожежники закликали людей не намагатися у таких випадках ризикувати життям та рятувати своїх вихованців самостійно, а залишатися на березі та звертатися за допомогою до професіоналів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Собаку, що загубився, заманили додому за допомогою прив'язаної до дрону сосиски — відео.

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