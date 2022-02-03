28.14 / 28.37 31.70 / 32.10
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Королівське тріо: Кейт Міддлтон вперше вийшла у світ з принцом Чарльзом і Каміллою

15:25 3 лютого 2022
Кейт Міддлтон, принц Чарльз та Камілла

Кейт Міддлтон, якій британська королева Єлизавета напередодні передала дві посади, відібрані у принца Гаррі, вийшла у світ зі своїм свекром принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою. Вони вперше з'явилися на публіці утрьох — без чоловіка Кейт принца Вільяма. Королівське тріо відвідало в Лондоні колишні доки, де тепер розміщуються творчі майстерні Фонду принца (Prince's Foundation), який займається спадкоємцем престолу. Їх зустрів віце-президент фонду — племінник Чарльза лорд Сноудон.

Кейт, Чарльз та Камілла зустрілися зі студентами Школи традиційних мистецтв, що складається при Фонді, які показали їм свої проекти. А також поспілкувалися зі студентами, які вивчають фотографію та анімацію.

40-річна герцогиня Кембриджська, як повідомляє видання Daily Mail, була у своїй улюбленій сірій сукні-пальті від Catherine Walker, в якій вже неодноразово з'являлася на публіці. 74-річна герцогиня Корнуольська вибрала темно-зелений костюм.

Раніше «ФАКТИ» писали — Собака принца Чарльза та його дружини Камілли отримав приз за слухняність та відданість господині (відео).

162

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

газ

Тарифи за розподіл газу перерахують: від чого залежатиме сума у платіжках

Лука Затравкін

«Живу приємним та комфортним життям»: Лука Затравкін, що важить понад 200 кг, погладшав ще на півцентнера

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

У Норвегії заборонили розводити бульдогів та спанієлів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.