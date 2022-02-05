Жахлива знахідка: у Тульській області Росії у собаки відібрали знайдену в кучугурі людську голову

У Тульській області Росії жінка, яка гуляє з собакою, знайшла в кучугурі відрізану людську голову. Тіло було виявлено неподалік, на ділянці приватного домоволодіння, повідомив портал Myslo.

За попередніми даними, загиблим виявився господар цього будинку, який зловживав алкоголем.

Точну причину смерті чоловіка встановить слідство.

«За фактом смерті чоловіка проводимо процесуальну перевірку, призначено необхідні експертизи, у тому числі встановлюємо причину смерті та особу загиблого», — заявили журналістам у регіональному управлінні Слідчого комітету.

Нагадаємо, минулого року в російській Пермі чоловік, обурений бажанням дружини розлучитися з ним, відрізав дружині голову, а потім таким же чином стратив ще й літнього тестя. До всього вбивство трапилося на очах малолітніх дітей: у квартирі на той момент перебували півторарічна донька та 4-місячний син подружньої пари.

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