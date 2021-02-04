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Мир

Отрезал голову: муж казнил беременную жену в России

12:32 4 февраля 2021
пермь

В российской Перми разыгралась настоящая средневековая драма. Мужчина, возмущенный тем, что жена захотела развестись, отрезал супруге голову, а потом таким же образом казнил еще и пожилого тестя. По информации пермского сайта 59.ru, убийство случилось на глазах малолетних детей: в квартире на тот момент находились полуторагодовалая дочка и 4-месячный сын супружеской пары.

Соседи рассказывали, что супруги поженились два года назад, свадьба была очень пышной. Вскоре молодая жена родила дочку, а потом и сына. Соседи говорят, что ни женщина, ни малыши практически не выходили из квартиры. А муж зарабатывал, устроившись грузчиком на ближайшем рынке.

Экспертиза показала, что молодая Ш. была беременна третьим ребенком, так что задержанного обвиняют в убийстве сразу троих человек. Когда стало известно о трагедии, возле дома собралось около ста людей из местной таджикской общины. Они хотели устроить самосуд над убийцей, но вовремя вмешалась полиция.

По данным следствия, причиной для убийства стало желание женщины развестись. Около месяца назад Ш. объявила, что устала жить затворницей и намерена уйти от мужа.

Напомним, ранее в Краснодарском крае РФ жестокое убийство братом сестры случилось после совместных семейных посиделок. Женщину обезглавили, а тело бросили на улице.

Фото 59.ru

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