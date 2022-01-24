Британська королева Єлизавета II прибула на гелікоптері з Віндзора до Сандрінгема, який знаходиться у графстві Норфолк і де традиційно святкувала Різдво королівська родина. Цього року Її Величність у зв'язку з пандемією коронавірусу зустріла Різдво у Віндзорському замку у неповному сімейному колі. І зараз прибула до Сандрінгемського палацу на самоті.

Як повідомляє видання Daily Express, 95-річна Єлизавета всупереч звичаю зупинилася не в самому палаці, а в розташованому на його території скромному фермерському будинку Вуд-Фарм (Wood Farm). Саме тут провів останні роки свого життя чоловік королеви принц Філіп після того, як у 2017 році оголосив про свою «відставку» та склав із себе королівські обов'язки. Він відремонтував будинок на свій смак і зробив його своєю постійною резиденцією, де його час від часу відвідувала дружина. Герцог Единбурзький помер у квітні минулого року у віці 99 років. Рік перед смертю Філіпа вони з Єлизаветою провели вдвох у Віндзорському замку через пандемію коронавірусу.

Її Величність проживе у Вуд-Фарм кілька тижнів. Саме тут вона має намір відзначити 6 лютого свій Платиновий ювілей — 70-річчя від дня сходження на престол. Єлизавета зайняла трон у віці двадцяти п'яти років, після смерті батька — короля Георга VI. Він помер у Сандрінгемі 6 лютого 1952 року у віці 56 років. Тож для королеви цей день буде не стільки святом, яким його сприймає вся країна, як днем пам'яті батька.

Як повідомило джерело у палаці, королева не братиме участі в публічних урочистостях. Вона віддала перевагу усамітненню, щоб віддати шану своєму чоловікові та батькові, оскільки цей маєток у Норфолку був близько їм обом.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета не допомагатиме принцу Гаррі у конфлікті з британським урядом через поліційну охорону.

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