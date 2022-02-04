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Світ

У ЄС розповіли, як змушуватимуть Росію до миру у разі нападу на Україну

13:41 4 лютого 2022
Єврокомісія

У Євросоюзі заявили про завершення підготовки «всеосяжного пакету фінансових та економічних санкцій» проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення в Україну — про ймовірність цього неодноразово попереджали у США.

Як повідомляє видання «Бабель» із посиланням на Handelsblatt, про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Серед санкцій, зокрема, закриття доступу Росії до іноземного капіталу та запровадження експортного контролю, особливо щодо високотехнологічних товарів.

У пакеті — обмежувальні заходи, які можуть запровадити у галузях штучного інтелекту, озброєнь, квантових комп'ютерах, лазерах та космічній. Їх можуть запровадити щодо техніки, яку Росія не може швидко замінити.

Є в пакеті й санкції, пов'язані з кремлівським «Північним потоком — 2» — його запуск залежатиме від подальшої поведінки Росії.

У Єврокомісії не виключають і запровадження персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна, його оточення та близьких до Кремля олігархів.

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявляла про новий пакет фінансової допомоги, що складається з екстрених кредитів та грантів, для підтримки України у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Йшлося про 1,2 млрд євро.

Фото Pixabay

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