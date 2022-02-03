У Білому домі припинили називати вторгнення Росії до України «неминучим»

Вашингтон більше не називатиме вторгнення Росії в Україну «неминучим» («imminent»). Як повідомляє CNN, прессекретар Білого дому Джен Псакі сказала журналістам, що Росія все ще може вдертися до України будь-якої миті, але у США не знають, чи прийняв президент Володимир Путін остаточне рішення.

Слово «неминуче», як визнала Псакі, «надсилало сигнал, який ми не мали наміру посилати — ніби ми знаємо, що президент Путін вже прийняв рішення».

Минулого тижня Псакі назвала вторгненням «неминучим», що викликало критику з боку президента України Володимира Зеленського, який закликав не сіяти паніку.

Раніше «ФАКТИ» писали — Росію закликали до деескалації: Рада безпеки ООН провела засідання щодо загрози вторгнення військ Путіна в Україну.

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