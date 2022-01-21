У британському графстві Гемпшир провели незвичайну рятувальну операцію. Як повідомляє видання The Guardian, загубився собака породи джек-рассел-тер'єр на прізвисько Міллі. Під час прогулянки біля будинку своєї господині Емми Оукс неподалік Портсмута собака зірвалася з повідця і втік. А тим часом йому загрожувала небезпека: починався приплив і пес міг потонути, бо його бачили у прибережній зоні, яка незабаром могла опинитися під водою.

Рятувальники, до яких звернулася жінка, зуміли розшукати Міллі. Але підходити до людей вона боялася. Тоді волонтери з організації Denmead Drone Search and Rescue прийняли геніальне рішення — заманити собаку додому за допомогою дрону, підвісивши до нього на мотузці сосиску.

Зголодніла Міллі бігла за своїми улюбленими ласощами. І нарешті, через чотири дні після своєї втечі, возз'єдналася з господинею.

«Міллі дуже любить поїсти, і вона з'їсть все, що ви їй дасте — сиру моркву, огірок… Але віддає перевагу сосискам», — розповів британка про свою улюбленицю.

Емма подякувала волонтерам-рятувальникам і похвалила їх за винахідливість. Грошей за врятування собаки з Емми не взяли. Крім рятувальників із дроном у пошуках брала участь також поліція та берегова охорона.

Раніше «ФАКТИ» писали — Змерзлий собака дав зрозуміти господині, чого хоче — відео набрало майже дев'ять мільйонів переглядів.

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