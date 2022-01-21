28.20 / 28.43 31.89 / 32.24
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Загубленого собаку заманили додому за допомогою прив'язаної до дрону сосиски — відео

14:02 21 січня 2022
Міллі

У британському графстві Гемпшир провели незвичайну рятувальну операцію. Як повідомляє видання The Guardian, загубився собака породи джек-рассел-тер'єр на прізвисько Міллі. Під час прогулянки біля будинку своєї господині Емми Оукс неподалік Портсмута собака зірвалася з повідця і втік. А тим часом йому загрожувала небезпека: починався приплив і пес міг потонути, бо його бачили у прибережній зоні, яка незабаром могла опинитися під водою.

Рятувальники, до яких звернулася жінка, зуміли розшукати Міллі. Але підходити до людей вона боялася. Тоді волонтери з організації Denmead Drone Search and Rescue прийняли геніальне рішення — заманити собаку додому за допомогою дрону, підвісивши до нього на мотузці сосиску.

Зголодніла Міллі бігла за своїми улюбленими ласощами. І нарешті, через чотири дні після своєї втечі, возз'єдналася з господинею.

«Міллі дуже любить поїсти, і вона з'їсть все, що ви їй дасте — сиру моркву, огірок… Але віддає перевагу сосискам», — розповів британка про свою улюбленицю.

Емма подякувала волонтерам-рятувальникам і похвалила їх за винахідливість. Грошей за врятування собаки з Емми не взяли. Крім рятувальників із дроном у пошуках брала участь також поліція та берегова охорона.

Раніше «ФАКТИ» писали — Змерзлий собака дав зрозуміти господині, чого хоче — відео набрало майже дев'ять мільйонів переглядів.

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Стриптизер Сергій Глушко

«Піпка крихітна»: чоловік Наташі Корольової Тарзан зганьбився знімком у мікротрусиках

Ігор Шевадзуцький

Непереможний український супертяж битиметься з екссуперником Кличка, Джошуа та Ф'юрі: дата та місце бою

Артем Фесько

«У мене був шок, коли почув своє ім’я»: переможець проєкту «Україна має талант» розповів, куди вкладе 250 тисяч гривень виграшу

модний манікюр

Новий тренд у манікюрі-2022: глянець з градієнтом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.