Реакція мавпи у зоопарку на фокуси, які їй показував відвідувач, насмішила мережу (відео)

Мексиканець Максиміліано Ібарра підкорив серця користувачів мережі, опублікувавши у TikTok відео, яке зробив під час візиту до одного з зоопарків Мехіко. Ролик набрав понад дев'ять мільйонів переглядів та 1,7 мільйона лайків.

Максиміліано продемонстрував нескладний фокус японській макаці. Він показував їй листок, який «чарівним чином» то зникав, то з'являвся на долоні. Мавпа, яка спостерігала за шоу через скло вольєра, виявилася вдячним глядачем і була буквально приголомшена цими чудесами. Вона витріщила очі, у неї в буквальному сенсі відвисла щелепа. Макака в збудженні стрибала і бігала вольєром. Вона також притискала лапу до морди та оглядалася через плече, ніби перевіряючи, чи хтось ще бачить трюки.

Така «людська» реакція мавпи викликала захват у коментаторів.

«Я могла б місяцями спостерігати, як тварини реагують на фокуси», «Вона ніби запитує: „Як ти це робиш?“», «Це найкраще відео про тварин, яке я будь-коли бачив», — писали вони.

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