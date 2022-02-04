28.02 / 28.27 31.94 / 32.37
Київ: -2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Реакція мавпи у зоопарку на фокуси, які їй показував відвідувач, насмішила мережу (відео)

13:18 4 лютого 2022
макака

Мексиканець Максиміліано Ібарра підкорив серця користувачів мережі, опублікувавши у TikTok відео, яке зробив під час візиту до одного з зоопарків Мехіко. Ролик набрав понад дев'ять мільйонів переглядів та 1,7 мільйона лайків.

Максиміліано продемонстрував нескладний фокус японській макаці. Він показував їй листок, який «чарівним чином» то зникав, то з'являвся на долоні. Мавпа, яка спостерігала за шоу через скло вольєра, виявилася вдячним глядачем і була буквально приголомшена цими чудесами. Вона витріщила очі, у неї в буквальному сенсі відвисла щелепа. Макака в збудженні стрибала і бігала вольєром. Вона також притискала лапу до морди та оглядалася через плече, ніби перевіряючи, чи хтось ще бачить трюки.

Така «людська» реакція мавпи викликала захват у коментаторів.

«Я могла б місяцями спостерігати, як тварини реагують на фокуси», «Вона ніби запитує: „Як ти це робиш?“», «Це найкраще відео про тварин, яке я будь-коли бачив», — писали вони.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Ось так стрибок»: «летючий» олень вразив уяву користувачів мережі (відео).

588

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рулет «Виручайка» від Наталії Калніної: готується 15 хвилин, а з приготуванням впорається навіть дитина

Рулет «Виручайка» від Наталії Калніної: готується 15 хвилин, а з приготуванням впорається навіть дитина

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

люди

Більше чи менше? Як зміниться розмір пенсії пенсіонера, що працює, після звільнення

Дмитро Губернієв

Російський коментатор Губернієв влаштував скандал на Олімпійських іграх (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.