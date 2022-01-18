«Оце так стрибок»: летючий олень вразив уяву користувачів мережі (відео)

У мережі стало вірусним відео, зняте в Індії та опубліковане у Twitter екологічною організацією WildLense Eco Foundation, яка підтримує туризм та охорону дикої природи. «І золота медаль за найдовший та найвищий стрибок дістається … «, — йдеться у підпису до відео.

На цих уповільнених кадрах олень без жодних зусиль робить приголомшливий стрибок через дорогу — «порушуючи закони земного тяжіння», як зазначили у коментарях. Ролик з «летючим оленем» набрав понад 111 тисяч переглядів. Під час неймовірного стрибка копитне ковзає повітрям приблизно на висоті росту людини, немов підвішене на тросах — як у китайських фільмах про кунг-фу.

Наприкінці кліпу крутий Бембі щасливо приземляється та тікає у кущі.

And the gold medal for long & high jump goes to… @ParveenKaswan

Forwarded as received pic.twitter.com/iY8u37KUxB - WildLense Eco Foundation (@WildLense_India) January 15, 2022

Раніше, як писали «ФАКТИ», до мережі потрапило відео, в якому олень відбив кролика у яструба.

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