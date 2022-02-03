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Світ

У Бразилії знайшли «найсумнішого кота у світі» (фото)

15:08 3 лютого 2022
Кіт Суші

У бразильському місті Сан-Паулу проживає кіт на прізвисько Суші, якого видання Daily Mail назвало «найсумнішим котом у світі». П'ятирічний Суші страждає на рідкісне генетичне захворювання — синдром Елерса — Данлоса, яке зустрічається також і у людей. При цьому порушується розвиток колагенових структур, що характеризується суглобовою гіпермобільністю, гіперпружністю шкіри та крихкістю тканин.

Через хворобу шкіра на морді кота обвисла, надавши йому вкрай сумного вигляду.

Господиня Суші Ларісса Ямагучі взяла його до себе у 2016 році. Його підібрали ще кошеням на вулиці. Хоча тварина виглядає сумною, насправді вона веде досить щасливе життя. Правда, йому доставляє дискомфорт занадто суха шкіра, яка сильно свербить. Але господиня не шкодує грошей на ліки та зволожувальні засоби для свого улюбленця.

Раніше «ФАКТИ» писали — Гігантський кіт вагою з дворічну дитину став сенсацією в мережі.

Фото Instagram

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