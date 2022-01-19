Гігантський кіт вагою з дворічної дитини став сенсацією у мережі

У мережі прославився білий кіт породи мейн-кун на ім'я Кефір, на якого звернули увагу західні ЗМІ. Разом зі своєю господинею Юлією Мініною він живе у російському місті Старий Оскол. Дівчина регулярно публікує знімки вихованця у своєму Instagram-акаунті.

Кефіру неповних два роки, а важить він уже 12,5 кілограма, що перевищує середню вагу дворічної дитини. При цьому Кефір не страждає на надмірну повноту — його вага відповідає габаритам.

Для мейн-кунів нормально продовжувати рости до трьох-чотирьох років. Так що Кефір згодом стане ще більшим.

Через гігантські розміри кота іноді приймають за собаку. А деякі взагалі не вірять у те, що він справжній та сприймають його на фотографіях як іграшку.

При цьому Кефір дуже лагідний, доброзичливий, грайливий та розумний. Він відмовляється їсти сухий котячий корм і харчується переважно натуральним м'ясом.

Ночами Кефір любить спати, залізши на господиню. Поки він був кошеням, це не було проблемою, але тепер Юлії важко витримувати його вагу.

Книга рекордів Гіннесса більше не визнає вагу як критерій вимірювання домашніх тварин, натомість фокусуючись на довжині та висоті. До цього рекордсменом вважався кіт Хіммі з Австралії, який страждав на ожиріння. Він важив 21,3 кілограма.

А найдовшим офіційно визнано кота Барівела породи мейн-кун з Італії. Його довжина від голови до кінчика хвоста становить 120 сантиметрів. Можливо, Кефір має шанси відвоювати цей титул.

Фото Instagram/ guinnessworldrecords.com

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