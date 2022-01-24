Принц Чарльз запросив принца Гаррі та Меган Маркл до себе в гості — заради своєї дружини Камілли та онуки Лілібет

Останнім часом принц Уельський Чарльз намагається налагодити стосунки зі своїм молодшим сином принцом Гаррі. Так вони кілька разів розмовляли телефоном, хоча Гаррі раніше публічно скаржився, що батько відмовляється підтримувати з ним контакт. Як пише видання The Sun, Чарльз навіть запросив Гаррі та Меган Маркл повернутися до Британії та погостювати у нього вдома. Приїзд Сассексів, однак, опинився під загрозою після сварки Гаррі з британським урядом, який відмовляється надати цілодобову поліційну охорону його сім'ї.

Причиною спроб Чарльза помиритися з сином та невісткою є, по-перше, його онука Лілібет. Дівчинка народилася у Каліфорнії у червні минулого року. І ніхто із членів королівської сім'ї з нею ще не зустрічався особисто. З первістком герцога та герцогині Сассекських, дворічним Арчі, який народився у Британії, Чарльз встиг трохи поспілкуватися до від'їзду сім'ї до США.

Другою причиною, чому Чарльз бажав би приїзду Гаррі на батьківщину, є його побоювання за свою дружину Каміллу. Раніше Гаррі оголосив, що збирається опублікувати мемуари, в яких розповість правду про своє життя. Очікують, що він, захищаючи свою покійну матір принцесу Діану, має намір розкритикувати другу дружину батька, яка, як вважає Гаррі, зруйнувала його перший шлюб. У своїх спогадах Гаррі може пригадати, яку травму в молоді роки завдав йому давній роман Чарльза з Каміллою.

Як повідомляє джерело, наближені принца Уельського бояться наслідків, які може завдати книга Гаррі репутації герцогині Корнуольської, яка останніми роками помітно покращала.

«Чарльз дуже оберігає Каміллу. Останнє, що йому потрібно (особливо у рік святкування Платинового ювілею правління Єлизавети II, який має бути повністю присвячений королеві), це різке приниження Камілли в той час, коли люди нарешті впустили її у свої серця», — заявив інсайдер.

Чарльз сподівається домовитися з сином, щоб той відмовився від критики мачухи, яку принц Уельський у майбутньому хоче назвати своєю королевою.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принц Гаррі та Меган Маркл образилися на королеву Єлизавету через її особливе ставлення до принца Ендрю.

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