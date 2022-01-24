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Принц Чарльз запросив принца Гаррі та Меган Маркл до себе в гості — заради своєї дружини Камілли та онуки Лілібет

18:08 24 січня 2022
Члени королівської сім&#39;ї

Останнім часом принц Уельський Чарльз намагається налагодити стосунки зі своїм молодшим сином принцом Гаррі. Так вони кілька разів розмовляли телефоном, хоча Гаррі раніше публічно скаржився, що батько відмовляється підтримувати з ним контакт. Як пише видання The Sun, Чарльз навіть запросив Гаррі та Меган Маркл повернутися до Британії та погостювати у нього вдома. Приїзд Сассексів, однак, опинився під загрозою після сварки Гаррі з британським урядом, який відмовляється надати цілодобову поліційну охорону його сім'ї.

Причиною спроб Чарльза помиритися з сином та невісткою є, по-перше, його онука Лілібет. Дівчинка народилася у Каліфорнії у червні минулого року. І ніхто із членів королівської сім'ї з нею ще не зустрічався особисто. З первістком герцога та герцогині Сассекських, дворічним Арчі, який народився у Британії, Чарльз встиг трохи поспілкуватися до від'їзду сім'ї до США.

Другою причиною, чому Чарльз бажав би приїзду Гаррі на батьківщину, є його побоювання за свою дружину Каміллу. Раніше Гаррі оголосив, що збирається опублікувати мемуари, в яких розповість правду про своє життя. Очікують, що він, захищаючи свою покійну матір принцесу Діану, має намір розкритикувати другу дружину батька, яка, як вважає Гаррі, зруйнувала його перший шлюб. У своїх спогадах Гаррі може пригадати, яку травму в молоді роки завдав йому давній роман Чарльза з Каміллою.

Як повідомляє джерело, наближені принца Уельського бояться наслідків, які може завдати книга Гаррі репутації герцогині Корнуольської, яка останніми роками помітно покращала.

«Чарльз дуже оберігає Каміллу. Останнє, що йому потрібно (особливо у рік святкування Платинового ювілею правління Єлизавети II, який має бути повністю присвячений королеві), це різке приниження Камілли в той час, коли люди нарешті впустили її у свої серця», — заявив інсайдер.

Чарльз сподівається домовитися з сином, щоб той відмовився від критики мачухи, яку принц Уельський у майбутньому хоче назвати своєю королевою.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принц Гаррі та Меган Маркл образилися на королеву Єлизавету через її особливе ставлення до принца Ендрю.

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