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Брат Кейт Міддлтон продав свій прогорілий бізнес естонському підприємцю

15:03 14 січня 2022
Джеймс Міддлтон

Молодший брат дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон, 34-річний Джеймс Міддлтон, який у вересні одружився зі своєю подругою Алізе, продав свій прогорілий бізнес 35-річному підприємцю з Естонії Степану Галаєву — власнику фірми Otkrytka Limited. Як повідомляє видання Daily Express, сума угоди склала 300 тисяч фунтів стерлінгів (близько 412 тисяч доларів). При цьому боргів у компанії Джеймса Boomf накопичилося більш ніж мільйон доларів. У тому числі Міддлтон заборгував податковій службі, а також чоловікові своєї сестри Піппи — мультимільйонеру Джеймсу Меттьюсу.

Незрозуміло, чому естонський бізнесмен вирішив купити збанкрутілу компанію. Він не взяв на себе борги, а це означає, що деякі з багатьох кредиторів залишаться без грошей.

Джеймс Міддлтон кілька разів намагався заснувати бізнес, але щоразу справа закінчувалася невдачею. Компанія Boomf, що розсилає поштою персоналізовані привітання у вигляді листівок та коробочок з конфетті та солодощами, була заснована у 2013 році. Але замість прибутку завдавала власнику мільйонних збитків.

Раніше шурину принца Вільяма належала компанія, що спеціалізується на випічці тортів, проте вона теж збанкрутувала — так само як і ще три проєкти родича герцога та герцогині Кембриджських. Джеймс у свій час змушений був підробляти гідом у шотландському готелі, що належить сім'ї чоловіка Піппи.

Джеймс, який кинув навчання в Единбурзькому університеті, щоб зосередитися на підприємництві, намагався повторити успіх своїх батьків Керол та Майкла Міддлтонів, які у 1987 році заснували фірму Party Pieces. Завдяки цій компанії, яка спеціалізується на продажу через інтернет товарів для вечірок, батьки Кейт, Піппи та Джеймса стали мільйонерами. Компанія досі процвітає.

У Джеймса Міддлтона, в будинку якого живе безліч собак, поки що залишається заснована ним фірма Ella & Co, яка виробляє продукти для здоров'я псів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кейт Міддлтон виповнилося 40 років: як герцогиня святкувала свій день народження.

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