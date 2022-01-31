«Берлін, у нас проблеми»: США незадоволені позицією Німеччини щодо України

У США, лідер якої Джо Байден погрожував санкціями президенту РФ Володимиру Путіну у разі ескалації ситуації на кордоні України, розглядають Німеччину як «ненадійного партнера».

Як пише видання SPIEGEL, до федерального міністерства закордонних справ було направлено конфіденційне попередження з Вашингтону від посла ФРН у США Емілі Хабер: «Берлін, у нас проблема».

Дипломатка, за даними видання, стверджує, що Америка вважає ФРН «ненадійним партнером» через її небажання мати справу з українською кризою, і що федеральний уряд розглядається як «гальмо» щодо санкцій проти Росії.

Також виникають питання і щодо блокування постачання Україні зброї — у Вашингтоні таке ставлення пояснюють тим, що Берлін хоче й надалі купувати дешевий газ у Росії. А республіканці зокрема неодноразово використовували фразу про те, що Берлін «у ліжку з Путіним».

За даними SPIEGEL, у понеділок має відбутися конфіденційна зустріч лідерів СДПН, мета якої — озвучити нову європейську східну політику та примирити два внутрішньопартійні табори: «тісніше з Путіним» і «жорстко щодо Росії».

Нагадаємо, що нещодавно у відставку подав командувач ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах. Це сталося після скандалу із його заявою, що Україна ніколи не зможе повернути Крим.

Фото Pixabay

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