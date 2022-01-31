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Борис Джонсон через Україну скасував візит до Японії

14:04 31 січня 2022
Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон скасував заплановану на середину лютого подорож до Японії. Як повідомляє видання Nikkei Asia, здійснити цей візит для Джонсона «стає дедалі важчим, оскільки між Заходом і Росією зростає напруженість через Україну».

За відомостями журналістів, рішення про скасування було ухвалено спільно урядами Японії та Британії — з ініціативи Лондона.

Ще однією з причин став скандал із-за участі Джонсона у вечірках — порушуючи антикоронавірусні обмеження, введені в період локдауну.

Раніше стало відомо, що цього тижня прем’єр-міністр Великобританії відвідає Україну.

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