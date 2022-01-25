Пахне відставкою: поліція розпочала розслідування щодо участі Бориса Джонсона у вечірках у розпал локдауну

Глава Скотленд-Ярду Кресіда Дік заявила, що поліція Лондона розпочинає розслідування щодо участі прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона та його колег у вечірках у розпал локдауну. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Раніше поліція відмовлялася проводити розслідування. Проте керівництво змінило своє рішення після того, як стало відомо про ще одну вечірку, яку на честь дня народження Джонсона організувала його дружина Керрі 19 червня 2020 року в резиденції на Даунінг-стріт. Сам Борис не знав про підготовку свята. І провів на цьому заході менш ніж десять хвилин. Загалом там зібралося близько 30 людей.

Раніше Джонсон вже публічно вибачився після того, як британські ЗМІ дізналися, що за останні два роки він і його співробітники неодноразово веселилися на закритих вечірках з випивкою під час введених у країні строгих антиковідних обмежень, що забороняють масові збори. Джонсон незграбно спробував виправдатись тим, що вважав ці зустрічі робочими заходами, а не розвагою.

У парламенті Британії закликають прем’єра подати у відставку.

Раніше «ФАКТИ» писали — Новонароджена дочка Бориса Джонсона захворіла на ковід у важкій формі.

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