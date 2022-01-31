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«За честь сім'ї»: п'ятирічну дівчинку вбили батьки після того, як її викрав та зґвалтував незнайомець

13:35 31 січня 2022
Жінки в паранджі

У місті Манбідж на півночі Сирії п'ятирічну дівчинку вбили її власні батьки. І викинули тіло у контейнер для сміття. Як повідомляє видання Daily Mail, це було так зване «вбивство честі». Дитину, яка вийшла з дому, щоб зустріти батька, викрав і зґвалтував незнайомець, який проїжджав повз на мотоциклі. Пізніше дівчинку, з якої поглумилися, знайшли біля дороги. Після чого родичі вирішили, що вона зганьбила сім'ю.

Сирійські правозахисники повідомили, що сили внутрішньої безпеки заарештували кількох членів сім'ї дівчинки. Вони заперечують, що вбили дитину. Ведеться слідство. Активісти сирійської правозахисної організації SOHR вимагають, щоб влада притягла вбивць до суду — на тлі хвилі «вбивств честі» в країні.

Раніше «ФАКТИ» писали, що пакистанець спалив живцем двох дочок, чотирьох онуків та зятя, а в Ірані відомого режисера вбили та розчленували власні батьки, які раніше зарізали доньку та зятя.

Фото Pixabay

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