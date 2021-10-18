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«Вбивство честі»: пакистанець спалив живцем двох дочок, чотирьох онуків і зятя

14:18 18 жовтня 2021
вогонь

Поліція Пакистану розшукує жителя одного з сіл — Манзура Хуссейна, який спалив заживо двох своїх рідних дочок, чотирьох онуків і зятя.

Як повідомляє видання Daily Mail, Манзур вирішив скоїти так зване «вбивство честі». Його 19-річна дочка Фаузія Бібі минулого року вийшла заміж по любові — всупереч волі батька. Хуссейн за допомогою свого брата підпалив будинок, де Бібі жила разом зі своїм чоловіком і дитиною, а також родиною своєї 35-річної сестри Хуршид Маї. При пожежі загинули обидві жінки, четверо дітей (чотиримісячний син Бібі і троє її племінників у віці двох, шести і 13 років), а також чоловік Хуршид. Чоловік Бібі Ахмад в цей час був на роботі.

Раніше, як писали «ФАКТИ», іранського режисера вбили і розчленували власні батьки, які раніше зарізали дочку і зятя.

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