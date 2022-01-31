Американець виграв у лотерею 426 мільйонів доларів

Житель американського штату Каліфорнія, чия особа поки що невідома, зірвав джекпот у лотереї Mega Millions. Як повідомляє CNN, на білет, куплений на автозаправній станції передмістя Лос-Анджелеса Вудленд-Гілл, припав виграш у розмірі 426 мільйонів доларів. Успіх щасливчику принесли вибрані ним номери — 3, 16, 25, 44, 55 та додаткова «мега-куля» 13.

Джекпот спочатку складав 421 мільйон доларів. Проте через ажіотаж і стрімке зростання продажів білетів сума збільшилася до 426 мільйонів доларів.

Переможець має вибір. Він може зажадати всю суму відразу, але в такому разі вона зменшиться до 293 мільйонів доларів, з яких ще будуть відняті податки. Або ж може отримувати свої 426 мільйонів частин щорічно — протягом 29 років.

Раніше «ФАКТИ» писали — Студент вгадав усі номери лотереї, але помилився розіграшем і залишився без 19 мільйонів доларів.

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