28.42 / 28.71 31.69 / 32.14
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Американець виграв у лотерею 426 мільйонів доларів

10:03 31 січня 2022
Лотерейні білети

Житель американського штату Каліфорнія, чия особа поки що невідома, зірвав джекпот у лотереї Mega Millions. Як повідомляє CNN, на білет, куплений на автозаправній станції передмістя Лос-Анджелеса Вудленд-Гілл, припав виграш у розмірі 426 мільйонів доларів. Успіх щасливчику принесли вибрані ним номери — 3, 16, 25, 44, 55 та додаткова «мега-куля» 13.

Джекпот спочатку складав 421 мільйон доларів. Проте через ажіотаж і стрімке зростання продажів білетів сума збільшилася до 426 мільйонів доларів.

Переможець має вибір. Він може зажадати всю суму відразу, але в такому разі вона зменшиться до 293 мільйонів доларів, з яких ще будуть відняті податки. Або ж може отримувати свої 426 мільйонів частин щорічно — протягом 29 років.

Раніше «ФАКТИ» писали — Студент вгадав усі номери лотереї, але помилився розіграшем і залишився без 19 мільйонів доларів.

301

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

нове шкільне меню

«Вам що, омари чи устриці подавати?»: оновлене шкільне меню викликало суперечку у суспільстві

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

Таюне

«Куди та з чим може піти»: таємну дружину Винника розкритикували у мережі

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.