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Студент вгадав усі номери лотереї, але помилився розіграшем і залишився без 19 мільйонів доларів.

16:33 18 січня 2022
Россі Карміна

23-річний британський студент і вільний художник Россі Карміна, який проживає в Лондоні, правильно вгадав усі номери європейської лотереї Euromillions — 18, 28, 35, 36, 41, 6 та 11. Проте, як повідомляє видання Daily Mail, радість його була недовгою та невдовзі змінилася на повний розпач.

Россі помилився. Розіграш лотереї, виграшні числа якого повністю збіглися з тими, що вказав Карміна, відбувся наступного дня після покупки білета — 4 січня. Молодий чоловік не помітив, що сам того не знаючи, придбав білет, який не брав участі в цьому розіграші, а призначався для наступного тиражу — 7 січня. Якби не ця помилка, хлопець став би багатшим на 14 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 19 мільйонів доларів).

ЗМІ назвали Россі «найнещасливішим британцем». Сам Карміна каже, що йому важко перестати думати про гроші, які він міг виграти. «Я міг би купити мамі новий будинок, міг би купити Ferrari… Я був би забезпечений на все життя», — каже він.

Раніше «ФАКТИ» писали — Нечувана удача: 55-річний американець вчетверте зірвав лотерейний джекпот.

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