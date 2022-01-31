«Міс США 2019» наклала на себе руки у віці 30 років

Американська модель, телеведуча та юрист Чеслі Кріст, яка завоювала титул «Міс США 2019» і представляла свою країну на конкурсі «Міс Всесвіт» (де увійшла до десятки фіналісток) наклала на себе руки у віці 30 років.

Як повідомляє видання New York Post, жінка викинулася з вікна 60-поверхового хмарочоса у Нью-Йорку. У цьому будинку вона мешкала на дев'ятому поверсі. Перед смертю її бачили на терасі 29-го поверху.

Тіло Чеслі було знайдено на вулиці. За інформацією ЗМІ, Кріст залишила передсмертну записку, де написала, що все своє майно вона залишає матері. Перед самогубством Чеслі опублікувала в Instagram свій останній пост. «Нехай цей день принесе вам спокій та мир», — написала вона.

Причин самогубства не повідомляється.

Раніше «ФАКТИ» писали — Син зірки «Скажені пси», «Вбити Білла» та хрещеник Квентіна Тарантіно знайдений мертвим — підозрюють самогубство.

Фото Instagram

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