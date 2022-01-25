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Сина зірки «Скажені пси», «Вбити Білла» та хрещеника Квентіна Тарантіно знайдено мертвим — підозрюють самогубство

7:33 25 січня 2022
Хадсон Медсен

На Гаваях знайдено мертвим сина популярного американського актора Майкла Медсена. Поліція підозрює самогубство. Як повідомляє видання The Sun, 26-річний Хадсон Лі Медсен імовірно вистрілив собі в голову.

Хадсон, який раніше служив в Афганістані, був хрещеником знаменитого режисера Квентіна Тарантіно, який знімав його батька Майкла у фільмах «Скажені пси», «Вбити Білла», «Мерзенна вісімка». 64-річний Майкл Медсен відомий також за картинами «Донні Браско», «Тельма та Луїза», «Місто гріхів».

Хадсон із батьком Майклом Медсеном

У Медсена крім Хадсона є ще четверо синів — 25-річний Калвін і 16-річний Люк від дружини — актриси ДеАнни Медсон. А також 31-річний Крістіан та 27-річний Макс — від колишньої дружини Джанін Бісіньяно.

Хадсон Медсен постійно проживав на Гаваях разом зі своєю дружиною Карлі.

Раніше також стало відомо про самогубство єдиного сина зірки фільмів «Джеррі Магуайєр» та «Ворог держави» Реджини Кінг Ієна, який наклав на себе руки через два дні після свого 26-річчя.

Раніше «ФАКТИ» писали, що наклав на себе руки 17-річний син співачки Шинейд О'Коннор.

Фото Instagram

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