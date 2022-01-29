28.58 / 28.88 31.81 / 32.28
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Італія відмовилася з 1 лютого впускати в країну українських туристів, незважаючи на нові правила в'їзду до ЄС

15:59 29 січня 2022
Італія

Італія продовжила заборону на в'їзд туристів з України. Обмеження на необов'язкові поїздки (до яких відноситься і туризм) було введено до 31 січня 2022 року. Після цього передбачалося, що правила в'їзду стануть менш жорсткими, враховуючи нові рекомендації Ради Євросоюзу. Тим не менш, МЗС Італії вирішило, що не зніматиме бар'єри для українських туристів і після 1 лютого.

Україна на даний момент віднесена до країн зі списку Е. В'їжджати до Італії з України дозволено:

  • громадянам Італії/ЄС/Шенгенської зони та членам їхніх сімей;
  • власникам посвідки на проживання в Італії, членам їхніх сімей, партнерам;
  • спортсменам та супроводжуючому персоналу.

Особи, які підпадають під зазначені вимоги та прибувають до Італії, повинні:

  • заповнити форму пасажира;
  • пред'явити негативний тест на COVID-19;
  • забезпечити умови для 10-денної самоізоляції в Італії;
  • зробити повторний тест на COVID-19.

Нагадаємо, через поширення штаму коронавірусу «Омікрон» деякі країни Європи посилили вимоги до в'їзду іноземців. Стали суворішими обмеження і для постійних жителів.

Фото pixabay.com

7

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Таюне

«Олег з дітьми такий милий»: в мережі відреагували на фото Винника з «таємною» дружиною

М&#39;які сирні трубочки рецепт

Легкий та незрівнянний сніданок від Людмили Борщ: діти щоразу просять добавку

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Олександр Бережок із дружиною

«До останнього думали, що буде хлопчик»: актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок розсекретив стать майбутньої дитини

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.