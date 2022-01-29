Італія відмовилася з 1 лютого впускати в країну українських туристів, незважаючи на нові правила в'їзду до ЄС

Італія продовжила заборону на в'їзд туристів з України. Обмеження на необов'язкові поїздки (до яких відноситься і туризм) було введено до 31 січня 2022 року. Після цього передбачалося, що правила в'їзду стануть менш жорсткими, враховуючи нові рекомендації Ради Євросоюзу. Тим не менш, МЗС Італії вирішило, що не зніматиме бар'єри для українських туристів і після 1 лютого.

Україна на даний момент віднесена до країн зі списку Е. В'їжджати до Італії з України дозволено:

громадянам Італії/ЄС/Шенгенської зони та членам їхніх сімей;

власникам посвідки на проживання в Італії, членам їхніх сімей, партнерам;

спортсменам та супроводжуючому персоналу.

Особи, які підпадають під зазначені вимоги та прибувають до Італії, повинні:

заповнити форму пасажира;

пред'явити негативний тест на COVID-19;

забезпечити умови для 10-денної самоізоляції в Італії;

зробити повторний тест на COVID-19.

Нагадаємо, через поширення штаму коронавірусу «Омікрон» деякі країни Європи посилили вимоги до в'їзду іноземців. Стали суворішими обмеження і для постійних жителів.

Фото pixabay.com

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