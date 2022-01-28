Каспаров назвав режим Путіна «одноосібною фашистською диктатурою»

У відповідь на російську загрозу Євросоюз надав Україні понад мільярд євро допомоги. Проте російський опозиціонер Гарі Каспаров закликає українців не зваблюватися щодо єдності західної антипутінської коаліції. В ефірі ток-шоу «ГОРДОН» на YouTube-каналі «Дмитро Гордон» Каспаров заявив, що «20 з гаком років путінської корупції розбестили Захід».

Опонент Путіна вважає, що «зараз питання не в тому, що думає Німеччина, чи Франція, чи Канада (щодо можливої великомасштабної війни РФ проти України. — Авт.)».

На думку Каспарова, проблема в тому, що на Заході «неймовірна кількість корумпованих політиків» .

«Багато чинних політиків теж задіяні, зав'язані на фонди (з російським фінансуванням. — Авт.), які допомагають і які змушують (західних політиків. — Авт.) приймати незрозумілі рішення», — сказав Каспаров.

Пасивну реакцію російських громадян на загрозу повномасштабної війни РФ проти України Каспаров пояснив небажанням людей ризикувати власним благополуччям.

«Питання протесту — це питання особисте. Хтось готовий брати на себе ризик, хтось не готовий. Треба розуміти, що путінський режим увійшов у ту стадію, коли будь-яка форма протесту наштовхуватиметься на найжорсткішу протидію. Це, як мінімум, арешт, побиття, тюремні терміни, а то й гірше», — сказав російський опозиціонер.

Каспаров нагадав, що путінський режим «досить міцний».

«Це фашистська диктатура, треба віддавати їй належне. Одноосібна фашистська диктатура, яка має неймовірний фінансовий ресурс, силові структури придушення і найпотужніший, може, найпотужніший в історії пропагандистський апарат» , — вважає Каспаров.

Раніше «ФАКТИ» опублікували інтерв'ю російського опозиціонера Олексія Навального, який заявив, що «США приймають порядок денний, нав'язаний ним Путіним»

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