Зеленський та коханка Путіна: розкриті імена власників офшорних компаній по всьому світу

У неділю, 3 жовтня, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував звіт, який отримав назву «Досьє Пандори» — Pandora Papers. У розслідуванні брали участь понад 600 журналістів зі 150 медійних організацій різних країн світу. Протягом двох років вони вивчали 11,9 мільйона конфіденційних документів, які опинилися в розпорядженні ICIJ. Ці документи демонструють тісний зв'язок таємних офшорних транзакцій і глобальної політики в галузі фінансів. Згідно з «Досьє Пандори», впливові політики, які могли б покласти край офшорній системі, самі наживаються на ній, приховуючи власні активи в таємних компаніях і фондах. Водночас влада робить дуже мало для того, щоб зупинити нелегальні грошові потоки, які призводять до збагачення злочинців і зубожіння країн. Офшорні рахунки часто використовуються для таємного управління грошовими коштами та перекладу великих сум, щоби приховати справжній розмір статків їхнього власника. У новому розслідуванні фігурують як уже добре відомі всім імена любителів офшорів, так і нові обличчя. Наприклад, президент України Володимир Зеленський, колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер, король Йорданії Абдалла II ібн Хусейн.

Колишній британський прем'єр Тоні Блер, який засуджував ухилення від сплати податків, купив офшорну компанію, що займається нерухомістю

З'ясувалося, що 35 колишніх і нинішніх світових лідерів, а також 330 чиновників, які обіймають державні посади по всьому світу, пов'язані з офшорними рахунками або компаніями. Журналісти виявили такі зв'язки у міністрів фінансів Пакистану, Нідерландів, Бразилії, а також у колишніх міністрів фінансів Мальти та Франції та колишнього глави Міжнародного валютного фонду Домініка Стросс-Кана.

Колишній британський прем'єр Тоні Блер десятиліттями публічно засуджував ухилення від сплати податків. Однак «Досьє Пандори» доводить, що він і його дружина змогли отримати у власність будівлю вартістю 8,8 мільйона доларів після того, як купили офшорну компанію, що займається операціями з нерухомістю, у міністра промисловості й туризму Бахрейну Зайеда бен Рашида Аз-Заяні. Придбали вони не саму будівля, а акції компанії, що дозволило Блеру з дружиною уникнути сплати 400 тисяч доларів податку на нерухомість. І Блер, і Аз-Заяні запевняють, що й гадки не мали про участь один одного у цій угоді. А за словами Шері Блер, дружини колишнього прем'єра, її чоловік взагалі не мав відношення до цієї фінансової операції. Хай там як, зараз компанія-ріелтор закрита.

У «Досьє Пандори» фігурує й Володимир Зеленський. Ще до вступу на посаду президента України він володів часткою в офшорній компанії, зареєстрованій на Британських Віргінських островах, йдеться в розслідуванні. За місяць до перемоги на президентських виборах, у квітні 2019 року, Зеленський продав частку в компанії Maltex як її бенефіціарний власник своєму другові й діловому партнерові Сергію Шефіру. Згідно з документами, датованими липнем 2019 року, Шефір зберіг свою частку в Maltex і після того, як став членом адміністрації Зеленського. Ні Шефір, ні Зеленський не відповіли на численні прохання ICIJ про коментарі.

Ще один фігурант розслідування — прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Він пообіцяв боротися з корупцією, коли прийшов до влади у 2017 році. Матеріали розслідування свідчать, що у 2009 році Бабіш, що потрапив до списку мільярдерів Forbes зі статком у 3,4 мільярда доларів, перевів 22 мільйони доларів на рахунки низки офшорних компаній, щоб придбати особняк з двома басейнами та кінотеатром в одному з гірських сіл Французької Рив'єри недалеко від Канн. Як вдалося з'ясувати журналістам чеського порталу Investigace. cz, ні ці офшорні фірми, ні маєток не значилися в податкових деклараціях Бабіша. На прохання прокоментувати ці відомості прем'єр Чехії не відповів.

«Досьє Пандори» розкриває справжніх власників понад 29 тисяч офшорних компаній. Деякі з них використовують для приховування банківських рахунків, приватних літаків, яхт, особняків і творів мистецтва, наприклад шедеврів Пікассо і Бенксі. З документів, які опинилися в розпорядженні журналістів, випливає, що король Йорданії Абдалла II купив через офшорні компанії три маєтки на березі океану в Малібу. Ці угоди обійшлися йому у 68 мільйонів доларів і були укладені під час «арабської весни», коли йорданці заповнили вулиці на знак протесту проти корупції та безробіття.

А поки «ФАКТИ» пропонують переклад статті, опублікованої 3 жовтня в американській газеті The Washington Post. Стаття заснована на документах з «Досьє Пандори», що стосуються президента Росії Володимира Путіна.

Кривоногих виросла у звичайній комунальній квартирі в Санкт-Петербурзі та працювала прибиральницею в магазині

«Документи вказують на жінку, яка, ймовірно, вже багато років має таємні стосунки з Путіним. Їй належить розкішна квартира в Монако. Апартаменти розташовані над синіми водами Середземного моря, над легендарним казино, в якому нібито грав Джеймс Бонд. Внизу, в гавані, стоять яхти завбільшки з айсберг, що належать членам королівських родин, магнатам і олігархам.

У минулому Світлани Кривоногих немає нічого, щоб хоч якось вказувало на те, як їй вдалося придбати нерухомість там, де звикли розважатися представники світової еліти. Росіянка, за деякими даними, виросла у звичайній комунальній квартирі в Санкт-Петербурзі. Їй доводилося працювати прибиральницею в сусідньому магазині.

Апартаменти Кривоногих розташовані на березі Середземного моря. Поруч, в гавані, стоять яхти членів королівських сімей, магнатів і олігархів (фото www.washingtonpost.com)

Але раніше невідомі фінансові документи разом з місцевими податковими деклараціями показують, що 46-річна Кривоногих стала власницею квартири в Монако через офшорну компанію, створену лише за кілька тижнів до того, як вона народила дівчинку. Дитина з'явилася на світ в той час, коли, як стверджують російські ЗМІ (матеріал було опубліковано минулого року), у неї були таємні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, що тривали багато років.

Розкішна нерухомість в Монте-Карло належить Кривоногих, що випливає з документів, отриманих ICIJ і The Washington Post. «Досьє Пандори» доводить, що їй також належить офшорна компанія на Британських Віргінських островах і що вона користується послугами фінансової фірми в Монако, яка обслуговує одного з мільярдерів, які входять в коло друзів Путіна.

Файли не показують, звідки вона отримала гроші, щоб заплатити у 2003 році 4,1 мільйона доларів за квартиру, яка, до речі, сьогодні коштує набагато більше. Але транзакція була проведена в той час, коли у Кривоногих був роман з Путіним. Ці стосунки принесли їй також вражаючий пакет майнових прав в Росії, стверджує «Проєкт», російське онлайн-видання, яке займається журналістськими розслідуваннями. Щойно «Проєкт» оприлюднив цю інформацію, він був оголошений в Росії поза законом.

Прессекретар Путіна спростував матеріал «Проєкту». Однак нові деталі про квартиру в Монако доводять існування очевидного зв'язку: щойно у Кривоногих почалися стосунки з Путіним, у неї стали з'являтися частки в бізнесі, який вели й ведуть найближчі до російського президента люди.

Примітно, що інформація про зв'язки Кривоногих з людьми з оточення Путіна спливала й раніше, але тоді вона не привернула увагу громадськості. Так, у 2010 році банк «Росія» у своїх звітах вказав Кривоногих як одного зі своїх найбільших власників акцій. Акції належали ТОВ Relax, власницею якого була Кривоногих. Пізніше Міністерство фінансів США внесло банк «Росія» до санкційного списку як «персональний банк високопоставлених чиновників Російської Федерації».

Кривоногих ніколи не розповідала про свої стосунки з Путіним і про джерела багатства, що на неї впало.

Але її дочка, якій цього року виповнилося 18, підігріває спекуляції про своїх батьків в інтерв'ю, заробляючи на зростанні уваги до себе в Інтернеті. Дівчину звуть Луїза Розова. На знімках відразу впадає в очі, що вона дійсно схожа на російського президента. Розова відмовляється спростувати чи підтвердити повідомлення, що Путін — це її батько.

Луїза Розова та Володимир Путін (фото з соцмереж)

«Проєкту» вдалося отримати офіційні російські документи Розової. Батько в них не вказаний. Але в них є ім'я по батькові дівчини — Володимирівна. Свій аккаунт в інстаграмі (понад 83 тисяч передплатників) вона зареєструвала як rozova luiza v.

Кривоногих не відповіла на запити, надіслані на її ім'я за адресами компаній, співвласницею або акціонером яких вона є. Спроби зв'язатися з нею за трьома адресами проживання також не мали успіху.

Не відповів на запити ICIJ і The Washington Post і прессекретар Путіна…

«Досьє Пандори» дає широку картину, яка демонструє, як багато хто з тих, хто залишався лояльний Путіну протягом тривалого часу, розбагатіли та вивели свої капітали за кордон, хоча російський президент публічно викриває Захід і закликає російську еліту тримати гроші вдома.

Наприклад, є файли, які доводять, що Костянтин Ернст, який працює у сфері мас-медіа, отримав пристойний шматок пирога у вигляді нерухомості за те, що допоміг Росії завоювати право на проведення Зимової Олімпіади в Сочі у 2014 році. Угода передбачала переобладнання старих радянських кінотеатрів, які все ще належать державі, у приватні магазини, або їх знесення з подальшим зведенням на їхньому місці житлових комплексів. Участь Ернста в цих проєктах не афішувалася, але в «Досьє Пандори» такі документи є.

Костянтин Ернст і Володимир Путін (фото www.washingtonpost.com)

У письмовій заяві Ернст підтвердив, що брав участь у цих проєктах з реконструкції та забудови, але всіляко заперечує, що це була «компенсація за Олімпіаду 2014 року». На інші запитання він відповідати відмовився. «Я не зробив нічого протизаконного», — заявив Ернст.

Інші документи доводять, що Герман Греф, голова Ощадбанку, що належить російській державі, зберігав готівкою та як позики до отримання понад 50 мільйонів доларів в офшорах, оформлених на членів його сім'ї, використовуючи банківські рахунки в Самоа, Панамі й Сінгапурі. При цьому Греф є найпомітнішим публічним «обличчям» всієї російської державної банківської системи.

Влада Сінгапуру звернули увагу на транзакції, які стосуються Грефа та двох його російських колег, що випливає зі звіту фінансового регулятора Сінгапуру, та пізніше оштрафували на 1,1 мільйона доларів фінансову фірму, яка прийняла активи Грефа всупереч чинним законам по боротьбі з відмиванням грошей. Штраф був виплачений, а фірма подала документи до суду, вимагаючи відшкодування збитків.

Греф коментувати ситуацію відмовився. З ним намагалися зв'язатися через прессекретаря Ощадбанку.

Глава російського Ощадбанку Герман Греф зберігав в офшорах понад 50 мільйонів доларів (фото www.washingtonpost.com)

Матеріали, що містяться в «Досьє Пандори», знову підтверджують імідж Росії як країни, в якій наближена до уряду еліта заробляє мільйони доларів і зберігає свої особисті багатства за кордоном, використовуючи підставні фінансові структури.

Квартира Кривоногих у Монако коштує 3,6 мільйона євро

П'ять років тому було опубліковане «Панамське досьє». Нові документи показують, що російські багатії та фінансисти навіть не думали відмовлятися від використання офшорів. Вони доклали зусилля, щоб краще сховати свої багатства…

Так постаралися зробити й ті, хто організував покупку квартири в Монте-Карло для Кривоногих. Вони вжили заходів, аби її ім'я та статус власника не спливли публічно.

2 квітня 2003 року — майже через місяць після народження дочки Кривоногих — офшорна компанія Brockville Development Ltd. була створена на карибському острові Тортола. За місяць ця компанія придбала у Монако квартиру за 3,6 мільйона євро, що сьогодні відповідає близько 6 мільйонам доларів з урахуванням інфляції.

Монакська фірма з продажу нерухомості рекламувала будинок, де знаходиться квартира, як такий, «до якого мають інтерес найбагатші люди світу». «Світлі, з прекрасною вентиляцією апартаменти мають мальовничі тераси, що ідеально підходять для al fresco або милування найдорожчими у світі яхтами в гавані Геркулес», — йшлося в рекламному буклеті.

Документи з «Досьє Пандори» не показують точно, коли Кривоногих стала бенефіціаром Brockville Development. Так називають людину, яка повністю контролює офшорну компанію або отримує від неї фінансовий прибуток, хоча в реєстраційних документах можуть бути вказані інші імена. Документи з ім'ям Кривоногих як бенефіціара стали датуватися з 2006 року.

Справами Brockville Development займалася фінансова фірма Moores Rowland з Монако. Вона здійснювала транзакції, використовуючи інші офшорні компанії, щоб було важко простежити інтереси Кривоногих. Brockville була «захована» всередині другої офшорній компанії, яка називається Sefton Securities. Нею своєю чергою володів Імонн Макгрегор, британський бухгалтер, який керує… Moores Rowland. Коло замкнулося.

1 січня 2006 року Кривоногих підписала угоду, яка оголосила Sefton власником Brockville, при цьому квартира в Монако залишилася власністю Кривоногих. У 2015 році зміст угоди став відомий завдяки листу, який тепер виявлений в «Досьє Пандори». У ньому підкреслюється, що Кривоногих є бенефіціаром Sefton.

Офіс Moores Rowland знаходиться в самому центрі Монте-Карло, за декілька кварталів від знаменитого казино, над яким розташована будівля з квартирою, що належить Кривоногих. Фірма передала контроль над Brockville у 2018 році інший офшорній компанії, зареєстрованій в Панамі. Немає жодних свідчень про те, що при цьому змінився власник квартири.

Коли кореспондент The Washington Post в середині серпня відвідав житловий комплекс Monte Carlo Star, представник охорони біля входу в будівлю заявив, що у списку людей, які там проживають, немає Світлани Кривоногих.

Жінка, яка працює в Brockville, також заявила, що не знає жодної Світлани. Вона також не впізнала Кривоногих на фото.

Світлана Кривоногих (фото з соцмереж)

Кореспондент не побачив нікого з мешканців у холі, а також хто б заходив у будинок або виходив. Інтер'єр відповідає тим, що були в моді у 1970-х: стіни під цеглу, горіхові двері, геометрично правильні світильники, що звисають над головними сходами.

Податкова служба Монако підтвердила, що власником квартири в цьому будинку все ще є Brockville. Якщо Кривоногих сама там не проживає, а здає квартиру, то вона отримує від цього місячний дохід у розмірі не менше 25 тисяч доларів.

Законодавство Монако вимагає від фінансових фірм, що працюють у князівстві, вказувати клієнтів, які «можуть бути політично значущі». Йдеться як про самих політиків, так і тих, хто з ними може бути пов'язаний. Moores Rowland не внесло Кривоногих до такого списку.

Ця фірма має ділові зв'язки й з іншими людьми з найближчого оточення Путіна. Серед них Геннадій Тимченко, мільярдер, який займається нафтою. Його дружба з Путіним почалася ще у 90-і в Санкт-Петербурзі.

Реєстраційні документи та інші папери показують, що Moores Rowland діє за дорученням Тимченка, по суті є частиною його ділової імперії. Фірма також пов'язана з безліччю офшорних компаній, на які записані активи Тимченка та його дочки, зокрема дорогі яхти.

Міністерство фінансів США внесло Тимченка до свого списку санкцій, підозрюючи, що Путін інвестував в нафтову компанію бізнесмена. Компанія Тимченка відкинула ці звинувачення, проте є безліч доказів того, що вона причетна до низки транзакцій в інтересах людей з найближчого оточення Путіна.

Наприклад, Тимченко продав дорогу квартиру на набережній в Санкт-Петербурзі бабусі гімнастки Аліни Кабаєвої, у якої також, за чутками, роман з Путіним. У 2008 році Путін спростував, що у нього стосунки з Кабаєвою.

Аліна Кабаєва з бабусею (фото www.washingtonpost.com)

Кабаєва не відповіла на запит, надісланий на адресу холдингу «Національна Медіа Група», головою ради директорів якого вона є.

Тимченко також продав особняк в Біарриці, Франція, та солідну частину акцій енергетичної компанії «Сибур» колишньому зятеві Путіна, згідно з даними Reuters.

Лондонська юридична фірма Carter-Ruck, що представляє інтереси Тимченка, заявила, що він «завжди діяв виключно відповідно до закону протягом всієї своєї кар'єри та в усіх угодах без винятку».

Британська фірма також направила до редакції The Washington Post лист, захищаючи свого клієнта — компанію Moores Rowland. При цьому не надала жодних коментарів для цієї публікації.

Кривоногих «подружилася» з Путіним ще у 90-і в Санкт-Петербурзі, коли він обіймав високу посаду в мерії

Квартира в Монако — лише частина вражаючого пакету майна, що належить Кривоногих. Вона зібрала його після того, як почалися її стосунки з Путіним.

Їй належить частка в російському банку, яким керують друзі Путіна, стверджує «Проєкт». Їй належить контрольний пакет акцій лижного курорту, на якому виходила заміж одна з дочок Путіна, народжених в його законному шлюбі. А ще вона має яхту, рахунок у швейцарському банку, квартири в Санкт-Петербурзі у найпрестижніших районах міста.

До того, як ЗМІ стали пов'язувати Кривоногих з Путіним, вона не раз демонструвала своє багатство на фотографіях. Один зі знімків тепер добре відомий. На ньому Кривоногих позує в хутрі та дзеркальних окулярах. На іншому фото вона стоїть на тлі вертольота в дорогому вбранні.

Немає жодних натяків на те, що джерелом її особистого багатства може бути сімейний капітал. Два анонімні джерела розповіли «Проєкту», що Кривоногих «подружилася» з Путіним ще у 90-і в Санкт-Петербурзі, коли він обіймав високу посаду в мерії. Їхні стосунки тривали й після його від'їзду в Москву та навіть після того, як він став президентом. «Проєкт» з'ясував, що прізвище Кривоногих стало часто зустрічатися у списках авіапасажирів, які прямували з Санкт-Петербурга до Москви й назад відтоді, як Путін почав виконувати свої президентські обов'язки.

Професійна кар'єра Кривоногих раптово злетіла. Вже у 2001 році її взяли на роботу в банк «Росія». Незабаром вона придбала приблизно 3% його акцій. Вона стала власницею квартири на Кам'яному острові в Санкт-Петербурзі й придбала частку в центрі мистецтв у цьому місті. Ще одна угода принесла їй 75% акцій лижного курорту на північ від Санкт-Петербурга. Другим власником цього об'єкта є друг Путіна, який довгий час очолював банк «Росія» та був його головним акціонером.

За європейськими мірками, цей курорт на берегах Іжори поступався елітним курортам в Альпах. Однак після переобрання Путіна на другий президентський термін туди були влиті мільйони доларів інвестицій. Та у 2013 році саме там відбулося весілля однієї з дочок Путіна.

Після переобрання Путіна на другий президентський термін в лижний курорт на берегах Іжори були влиті мільйони доларів інвестицій (фото www.washingtonpost.com)

Путін оберігає подробиці свого особистого життя та відомості про багатство із завзяттям, властивим колишньому офіцеру КДБ. Навіть дві його шлюбні дочки захищені від уваги громадськості, живучи під вигаданими іменами.

Але у стіні секретності з`явилися серйозні тріщини за останні кілька років завдяки зусиллям опозиціонерів, журналістів та інтернет-розслідувачів. На початку нинішнього року головний політичний опонент Путіна Олексій Навальний виклав в мережі фільм, що розповідає про таємний палац Путіна вартістю 1 мільярд доларів на березі Чорного моря. Будівництво палацу було оплачено завдяки корупційним схемам. Путін заперечує, що це його власність.

Після виходу фільму Навального засудили до трьох з половиною років колонії, а його організація була заборонена російським судом. Також був заборонений «Проєкт». Його редактор був змушений виїхати з країни, побоюючись кримінального переслідування.

Минулого року «Проєкт» підрахував, що статок Кривоногих оцінюється у 7,7 мільярда рублів, або приблизно у 100 мільйонів доларів. «Досьє Пандора» доводить, що у неї є багатства й за межами Росії.

Кривоногих відмовляється коментувати свої стосунки з Путіним. Вона перестала з'являтися на публіці й зникла з соцмереж. А ось її дочка продовжує привертати увагу.

У березні Розова несподівано з'явилася в одному з московських клубів як ді-джей, святкуючи своє 18-річчя. Її сторінка в інстаграмі привертає десятки тисяч передплатників. Вона виставляє там фотографії різних частин свого обличчя. Її очі дивно схожі на очі російського лідера.

Її пости демонструють, що вона не бідує й часто буває на Французькій Рив'єрі, зокрема у Монако. У лютому вона виклала відео про те, як відвідала Lemon Festival у французькому містечку Ментон, яке знаходиться менш ніж за 20 хвилин їзди від тої самої квартири в Монте-Карло.

На запити The Washington Post Розова не відповіла.

У лютому вона дала інтерв'ю російській версії журналу GQ. Вона не стала пояснювати, чому перестала використовувати прізвище матері — Кривоногих. Також не відповіла прямо на запитання про батька. При цьому визнала, що у неї є зовнішня схожість з Путіним.

«Послухайте, якщо порівнювати з його фотографіями в молодості, то, можливо, так, я схожа на нього. Але, як з'ясовується, на Володимира Володимировича схожі дуже багато людей», — сказала вона.

У серпні Розова дала інтерв'ю Srsly.ru і знову відмовилася обговорювати питання, хто її батько. Вона підкреслила, що інтрига вже закручена, й було б «нудно дізнатися правду». Вона також відмовилася відповісти на запитання, чи знайома вона з Путіним.

Тоді журналіст поцікавився, щоб вона сказала російському президенту, якби опинилася з ним віч-на-віч.

«Напевно, я б поставила йому запитання», — відповіла Розова.

«Яке запитання?» — спитав журналіст.

«Чому?» — сказав Розова".

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал Paul Sonne and Greg Miller / The Washington Post)

755

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter