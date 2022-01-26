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Відрізав ніс, наростив роги й витратив 40 тисяч доларів: венесуелець перетворився на Червоний Череп із коміксів Marvel

18:56 26 січня 2022
Генрі Родрігес

Тату-майстер з Венесуели Генрі Родрігес витратив понад 40 тисяч доларів на зміну свого тіла, прагнучи перетворитися на Червоний Череп — лиходія та заклятого ворога Капітана Америки з коміксів Marvel та знятих за ними фільмів.

Як повідомляє видання Daily Star, Родрігес, починаючи з 2012 року, зробив собі на обличчі татуювання (у тому числі й очних яблук), відрізав ніс і мочки вух, роздвоїв язик і наростив на голові роги за допомогою імплантатів.

«Мені з дитинства подобалося все незвичайне … Я фанат коміксів і люблю всесвіт Marvel. Тому я вирішив стати тим, хто я є. І я собі подобаюсь. Це найголовніше… Я хотів перетворитися на цього дивовижного персонажа, яким захоплююся з дитинства», — заявляє 42-річний Генрі, який публікує свої фото в Instagram. Він наголосив, що не поділяє нацистську ідеологію Червоного Черепа — це єдине, у чому вони відрізняються.

Червоний Череп, за задумом авторів коміксів, був агентом нацистської Німеччини. У фільмі 2011 року «Перший месник» його роль зіграв Х'юго Вівінг. А в наступних картинах «Месники: Війна нескінченності» та «Месники: Фінал» — Росс Маркуанд.

Червоний Череп у фільмах серії "Месники"

Раніше «ФАКТИ» писали — Американка витратила понад 60 тисяч доларів, щоб «мати вигляд демона» (відео).

Фото Instagram

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