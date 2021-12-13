Американка витратила понад 60 тисяч доларів, щоб «мати вигляд демона» (відео)

Жителька американського штату Техас Кірстін Мілліган витратила загалом близько 63 тисяч доларів на зміну своєї зовнішності. Як повідомляє видання The Mirror, 22-річній американці часто кажуть, що вона «має вигляд демона» — після того, як вона покрила татуюваннями своє тіло, включаючи очні яблука, зробила собі ікла та безліч пірсингів, а заразом збільшила груди за допомогою імплантів. У майбутньому Кірстін має намір додати ще більше тату.

Мілліган, танцівниця за професією, вже заробила на своїй зовнішності цілий статок, публікуючи свої фото та відео на платформі OnlyFans. У неї також є маса шанувальників у соцмережах TikTok та Instagram.

Кірстін каже, що мріяла змінити себе з 14 років. І зараз, порівнюючи фото «до» та «після», вона почувається набагато щасливішою - хоча багато користувачів мережі вважають, що раніше вона була набагато симпатичнішою.

«Раніше у мене не було любові до себе, і я навіть не розуміла, хто я така», – каже американка, яка тепер набула впевненості. Мілліган каже, що їй часто доводиться стикатися з хейтерами, але є також люди, які дуже милі та схвалюють її нову зовнішність.

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