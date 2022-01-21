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Вважають втіленням бога Вішну: в Індії народилася дитина з чотирма руками та ногами

22:55 21 січня 2022
Новонароджений

17 січня в Індії в лікарні міста Садар народилася незвичайна дитина: у малюка виявилося вдвічі більше кінцівок.

Про це пише National Geographic із посиланням на Daily Star.

Повідомляється, що до місцевої клініки зараз стікаються десятки бажаючих побачити немовля, бо вважають дитину втіленням божества Вішну, яке зазвичай змальовується багаторукою.

Про появу малюка вже зняли репортаж, кадри якого розлетілися Мережею. Фахівці вважають, що аномалія пов'язана з ускладненнями, які могли б виникнути під час вагітності. До речі, стать новонародженого поки що не називається.

Видання нагадує, що подібний випадок було зафіксовано 17 років тому. Дівчинка на ім'я Лакшмі Татма народилася чотирирукою та чотириногою. Лікарі швидко з'ясували причину такої патології. Виявилося, що з тілом дитини зріс паразитичний близнюк. Разом із зайвими кінцівками фахівці також виявили внутрішні органи, що не належать Лакшмі. Через два роки після народження дитині зробили операцію. Процедура тривала протягом 27 годин і вважається однією з найскладніших у світовій практиці. Завдяки хірургам Татма змогла самостійно встати на ноги та розпочати повноцінне життя.

Раніше «ФАКТИ» писали, що народження немовлят із патологіями відбувалося не лише в Індії.

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