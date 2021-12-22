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Кинуту новонароджену дівчинку врятувала бездомна собака-мати, яка відігрівала її разом зі своїми цуценятами

9:00 22 грудня 2021
Дитина та цуценята

В індійському штаті Чхаттісгарх врятували новонароджену дівчинку, яку кинули в полі біля села напризволяще. Як пише видання Metro, дитина дивом пережила холодну ніч завдяки бездомній собаці-матері, яка до ранку відігрівала дитину разом зі своїми цуценятами.

Місцеві жителі проходили повз і почули дитячий плач. Їхнім очам відкрилася зворушлива картина: дитина притискалася до теплого боку собаки, що дала їй притулок.

Дівчинка була без жодного одягу і з неперерізаною пуповиною. Загалом лікарі лікарні, куди її доставили, оцінили її стан як задовільний. Малій дали ім'я Аканкша. Поліція розшукує її батьків.

Дівчатка в Індії, особливо у бідних сім'ях, вважаються тягарем, оскільки на момент заміжжя батьки зобов'язані забезпечити їх посагом. До того ж дівчина залишає сім'ю, переселяючись у будинок чоловіка, і не дбатиме про батьків, коли вони старіють, — на відміну від синів, які фінансово утримуватимуть матір та батька. У країні нерідкі випадки, коли небажаних новонароджених дочок викидають або ховають живцем. І роблять аборти, дізнавшись стать майбутньої дитини.

Раніше «ФАКТИ» писали — В Індії новонароджену дівчинку знайшли в дерев'яній коробці з зображенням богів, що пливла по річці Ганг.

Фото Twitter

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