Копія Кім Кардаш’ян: доісторичний символ родючості продано за 155 тисяч доларів

Кам'яна фігурка віком близько 25 тисяч років, що символізує родючість, була продана в Лондоні на аукціоні Timeline Auctions за 114 тисяч фунтів (близько 155 тисяч доларів). Хоча спочатку оцінювалася у суму від чотирьох до шести тисяч фунтів.

Як пише видання The Sun, користувачі мережі помітили, що статуетка своїми пишними формами дуже нагадує американську телезірку, модель та бізнеследі Кім Кардаш'ян — особливо її вигляд ззаду.

Кім Кардашьян

На продаж доісторичну статуетку висотою близько 15 сантиметрів виставила британська сім'я, у володінні якої вона перебувала понад 60 років.

«На жаль, ми нічого не знаємо про походження цього екземпляра та його історію до 1960 року, коли він був придбаний сім'єю нашого продавця. Продавець був приголомшений та дуже задоволений остаточною ціною лоту, як і ми самі», — повідомив представник аукціонного будинку Кріс Ренн.

Раніше «ФАКТИ» писали — Американець купив на розпродажі за 30 доларів малюнок, справжня ціна якого — 50 мільйонів.

191

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter